高海拔藍莓產季在每年7到9月中，雪霸農場就有8分土地栽種新鮮藍莓，頗受饕客歡迎。（邱立雅攝）

進口藍莓通常是民眾購買時較便利的選擇，其實新竹縣五峰鄉也有農場栽種新鮮藍莓，雪霸農場在1989年即開始栽種藍莓，面積達到8分土地，已有30多個品種以延長整個產季，每年7月至9月中均可採收新鮮藍莓，過去農場工作人員曾早起鳥兒比拚採摘，為了達到與自然平衡，農場改採大量栽種與鳥兒分享甜美果實。

雪霸農場早期透過政府官員攜回外來品種試種，但30多年前藍莓並不流行，農場也逐漸遺忘。藍莓園閒置多年後，因一款藍莓味口香糖爆紅，農場才想起「原來我們種了很多藍莓」，於是透過加工模式推廣高海拔藍莓，引進來自日本、德國、紐西蘭等品種藍莓。

雪霸農場副場長范啟敏表示，農場藍莓原以兔眼品種為主，後來繁殖量體變大，加上口感等問題，導入生食品種，不過生食品種開花期容易受到下雨影響，陸續又開發30幾個品種，讓授粉與生產穩定，便利開發加工食品。

雪霸農場藍莓產期達到兩個半月，從7月初到9月中均可看到藍莓果實小巧可愛的身影，范啟敏表示，藍莓採收時間從早上到傍晚，過去曾希望早點採摘跟鳥搶時間，因人只要進到果園活動，鳥兒就會四散，但產季是每天5時就天亮的夏天，最終採取大量栽種，與動物分享，達到生態平衡。

雪霸農場栽種高海拔藍莓數十年，早期也曾遇到民眾不熟悉，以為藍莓跟葡萄一樣有藤蔓，看到樹形才驚見藍莓真面目。范啟敏表示，在他們推廣多年之後，有不少熱愛藍莓的民眾會特地上山觀察，再拍照分享。如今農場努力在藍莓加工上努力，由於農場加工技術有限，也與廠商合作，希望明年能推出藍莓啤酒上市。