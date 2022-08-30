成都市新增新冠感染者已經連續兩天上百例，據界面新聞報導，今天（8月30日）0時，四川省成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發佈通告，決定加強全市社會面疫情防控，自2022年8月30日零時起施行，暫定實施5天；此外，通告也明確，延後秋季開學時間，各類校外培訓機構暫停面對面培訓，暫停中小學和幼兒園在校（園）托管。

通告指出，當前疫情防控形勢異常複雜嚴峻，為快速遏制疫情擴散蔓延勢頭，切實保障廣大市民群眾身體健康，按照國家和省上有關要求，經成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部研究決定，嚴格實施分區分類管控。有病例區（市）縣的高風險區採取封控措施，「足不出戶、上門服務」，中風險區採取管控措施，「人不出區、錯峰取物」，低風險區採取防範措施，做好個人防護、避免聚集。

通告明確，市民進入小區、工廠、機關企事業單位、公共場所須持48小時內核酸檢測陰性證明，進入重點區域須持24小時內核酸檢測陰性證明，並嚴格落實測溫、亮碼、掃碼、戴口罩等防疫措施。

成都市還將加強離蓉和來（返）蓉管理，非必要不離蓉，確需離蓉的自2022年8月31日0時起，須持有24小時內核酸檢測陰性證明。全市酒吧、KTV、密室逃脫、劇本殺、網吧、健身房、棋牌室、洗浴場所等各類空間密閉娛樂場所和博物館、文化館、圖書館、美術館、游泳場館、室內體育場館等各類公共文體活動場所暫停開放和營業。養老院、兒童福利院、監所等實施封閉管理。宗教活動場所暫時關閉，暫停宗教活動。

通告也明確，推遲秋季開學時間，各類校外培訓機構暫停線下培訓，暫停中小學和幼兒園在校（園）托管。停止各類聚集性活動，重點區域停止堂食，「白事簡辦、紅事緩辦」。暫停團隊旅遊。

成都市新增感染者已經連續兩日上百。8月28日0—24時，成都市新增確診病例126例，新增無症狀感染者32例。據四川省衛健委通報，8月29日0—24時，全省新增本土確診病例167例，其中包括成都133例；新增本土無症狀感染者109例，其中包括成都70例。

8月28日，成都市舉行疫情防控工作新聞發佈會，成都市疾控中心應急辦主任范雙鳳表示，目前，本輪疫情已經完成病例的基因測序結果均為Omicron變異株BA.2.76，與近期省內外多地流行的疫情病毒株同源。由於該毒株傳播速度快、傳染力強、隱匿性強，已在全大陸多地導致聚集性疫情。