中國幾個大城市開始加緊新冠防疫管制，上證指數下跌0.4%。而投資人開始收回他們對中美兩國達成中概股審計協定的熱情，港股疲弱。

周二香港恆生指數開盤旋即低走，收跌74.19點或0.37%，為19949.03點。國企股(H股)跌32.09點或0.47%，為6840.17點。

法律專家和中國觀察人士指出，關於上周五中美達成的協議，雙方在如何解讀和執行協定上，仍存在差距。雙方措辭細微的差距，仍可能導致衝突。

在防疫陰影下，零售股跌1.4%，旅遊休閒股也下挫1.2%。

科技指數跌1.23%。攜程集團跌5%，快手跌4%，萬國數據跌近4%。

比亞迪跌0.45%，報263港元。該公司公布上半年財報，營收年增65.7%，淨利增加2倍，七月新能源車銷售量更創今年單月新高。

碧桂園跌4.2%，報2.49港元。該房地產商公布中期獲利跌96%；並且不派息。