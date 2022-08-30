新纖(1409)今舉行業續發表會，新纖總經理歐金達表示，今年底泰國的新產能出來以後，明年全產全銷下，對營收貢獻約70億元／年，但這個營業額是和售價相關，會隨ASP變動。泰國新產能是21萬噸／年的回收聚酯粒（也可以隨市場需求作調整）。

新纖目前泰國產能18萬噸（新料約40~50億元），現有的產能再加明年全產全銷21萬噸，泰國廠明年的產能將達39萬噸。

展望第四季，新纖的民生產品項目變化不大，化纖變化較大，但不悲觀。4Q原物料價格若呈現下跌，對ASP會有影響。今年全年新纖固聚酯粒呈現年增，化纖和新材料則呈現年減。

新纖今年也斥資1億元，在中壢成立了「UL實驗室」，可以自己做實驗，不必每樣東西都要送UL，屆時車用相關產品的送驗時間可望縮短，加速研發的速度和可信度。未來也不排除接受其他業者車用產品送驗，大家一起合作把市場作大。該部門約有20位的研發人員。

而在減碳上，新纖也訂明確目標，分別從燃料，製程，綠電和新技術著手。燃料方面，低碳能源轉型，燃煤替換為天然氣，推動生質燃料；製程方面提升能源使用效率，透過改變製程與原料減少碳排；綠電方面提高再生能源使用比例，發展綠電。新技術方面，發展氫能，碳捕捉與碳封存技術等碳封存技術。新纖集團減碳目標2025年前減7%；2030年前減22%；2050年達成碳中和。