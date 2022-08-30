新冠肺炎疫情進入後期，經濟活動復甦，加上俄烏戰爭爆發，全球能源短缺問題變得更為嚴重，近期傳出天然氣大國澳洲有意縮減天然氣出口量，以確保國內需求，這讓日本感到相當慌張，因為日本有高達37%的液化天然氣來自澳洲，是最大進口國。

NHK報導，澳洲正考慮限制液化天然氣的出口，因為國內面臨潛在的供應緊繃問題，當地監管機構警告，到了2023年澳洲國內供應量可能會出現10%的缺口。

報導提到，日本有高達的37%液化天然氣來自澳洲，是最大進口國，如果澳洲限制出口量，可能會對日本產生重大影響。

事實上，澳洲有意縮減天然氣出口量的消息在8月初就已出現，當時CNBC引述分析師Sam Reynolds看法指出，澳洲此舉將讓亞洲能源市場雪上加霜，尤其是菲律賓、孟加拉及巴基斯坦等弱勢買家會受到嚴重打擊，相較之下，日韓、大陸等長約客戶的影響應該不會太大，但還需要時間觀察。

此外，澳洲的煤炭也引起市場關注，由於價格不斷上漲，澳洲7月提高煤炭的開採費，有分析師擔心，日本貿易公司與鋼鐵業在進口煤碳上將遇到阻礙，成本壓力也會因此升高。