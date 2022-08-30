今天是中小學開學日，花蓮縣警局轄內分局員警，一早也紛紛啟動，協助學童安全到校，不過近年受少子化影響，新生人數逐年降低，縣府教育處統計，今年豐濱鄉港口國小沒有新生，奇美、新社與萬寧國小及三民國中則是1名；另，國中小學生人數較去年足足減少59人。

縣府教育處指出，今年豐濱鄉港口國小新生數為0，瑞穗鄉奇美國小、豐濱鄉新社國小、富里鄉萬寧國小則各為1人；國中則是玉里鎮三民國中新增1名新生。其中，今年小一新生2264人，與去年大致相同，無明顯增減，全縣目前國中小人數為2萬414人，較去年減少59人，國小部分有9校增班、5校減班，合計增4班。

此外，花蓮縣內約100所國小中，據縣府教育處統計，目前全校僅剩20名學生以下有豐濱鄉靜浦國小、豐濱鄉新社國小、豐濱鄉港口國小、壽豐鄉溪口國小、瑞穗鄉鶴岡國小、瑞穗鄉舞鶴國小、瑞穗鄉奇美國小、玉里鎮德武國小、玉里鎮觀音國小、富里鄉萬寧國小、富里鄉永豐國小、富里鄉學田國小等。

由於學生人數較少多位於偏鄉，有交通不便等問題，但縣府教育處認為這些學校對社區發展有一定的穩定功能，因此目前暫不考量裁併。