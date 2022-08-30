南韓人氣女團本月少女（LOONA）不只紅遍全亞洲，近期更飛到美洲展開巡迴演出，但日前在墨西哥場發生意外，19歲成員汝眞（여진，林汝眞）直接在舞台上往後倒，讓粉絲嚇壞；汝眞昏倒影片在網上瘋傳，有網友才發現本月少女巡演行程太誇張，1個月裡幾乎是2天上台一次，痛罵「太血汗了」，但公司卻說「表演地點在高山地帶，汝眞是出現呼吸困難症狀」。

汝眞在演唱會上無預警倒下畫面在網路上瘋傳，從影片中看到在準備開始表演前，汝眞突然站不穩、試圖抓住成員的手，但還是向後倒下，讓現場許多粉絲嚇暈。

而演唱會突發狀況也引起網友熱烈討論，更有人找出本月少女官方公開的美國巡演行程，8月開始分別在1、2、4、6、8、11、13、15、17、19、23、25、26、28日都有演出，幾乎2天登台表演一次，讓眾人質疑成員們是否有時間休息；在汝眞昏倒後，粉絲直接槓上公司，稱他們用「殺人行程」在壓榨本月少女。

不過，本月少女所屬經紀公司「Block Berry Creative」對於汝眞昏倒一事出面解釋，墨西哥公演場所位在高山地帶，汝眞跳完舞一度出現呼吸困難症狀，有即時接受醫療團隊治療，還強調「會以藝人的健康與安全為最優先考量」。

本月少女從2018年3月17日公開成員名單，由姬振、賢眞、夏瑟、汝眞、ViVi、Kim Lip、眞率、Choerry、Yves、Chuu、Go Won、Olivia Hye共12人組成，同年8月19日舉辦演唱會正式出道；短短幾年間本月少女人氣越來越旺，在參加《Queendom2》後更是火到不行，也反映在她們忙碌的行程上，粉絲看了既開心卻又心疼。