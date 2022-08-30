中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前透露最快可能9月底、10月初開放邊境，但交通部定調「先入再出」，讓旅行業大失所望，希望出、入境團能同步開放。交通部長王國材指出，先入再出是配合入境3＋4檢疫的思考，若未來放寬為0＋7，出境禁團令則會跟著解除。

王國材表示，出境、入境每個國家都是互相的，未來入境檢疫變成0＋7，一定是雙邊都開，目前3＋4這個階段，短期如果出境太多人，回來會受到入境5萬人的總量限制，因此「先入再出」是極短期的想法，以入境為優先。

至於入境總量管制上限是否可以鬆綁，則要看BA.5的疫情，王國才說，各國邊境開放是趨勢，台灣因疫情比其他國家晚發生，正處於努力的期間，這部分疫情指揮中心也提到9月底，大家就再等一下，看看下個月的情況。

王國材指出，禁團令會是在3＋4做一些大改變的時候解除，如果外國旅客來台灣還要關3天，可能也沒有人要來，疫情下個月可能是關鍵，例如高峰在某時間點開始下降，下降以後疫情指揮中心就會做判斷和決定。而入境居隔的天數不改，觀光也很難恢復到以前。