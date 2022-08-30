行政院拍板明年度中央政府總預算案，其中國防預算編列達4151億元，較今年度大增475億元，約增12.9％。蔡英文總統今天表示，明年度的國防整體預算規模創下歷史新高，重點將持續推動國艦國造、國機國造，建構可恃防衛力量，讓臺灣自我防衛的力量可以更加堅實。

蔡英文今天赴澎湖視導空軍天駒部隊、澎防部防空連、空軍第七雷達中隊及海軍146艦隊，致贈加菜金，並發表談話。

對於明年度的國防預算，蔡英文表示，面對中國的軍事威脅，政府將持續強化自我防衛的決心和能力，明年度的國防整體預算規模已經達到5863億元，創下歷史新高，較今年增加700多億元，成長近百分之14。

她說，這一次國防預算的增加，重點在政府將持續推動國艦國造、國機國造，也要提高裝備妥善、補充彈藥存量，並且提升後備戰力，發展不對稱作戰，以加速國防建設，建構可恃防衛力量，讓臺灣自我防衛的力量可以更加堅實。

蔡英文強調，中華民國國軍的戰力，就是國家安全的保證。全國人民的支持，則是國軍保衛臺灣最大的動力。她也要求國軍繼續保持「捍衛國土，捨我其誰」的高昂士氣。「只要三軍協力，必能保衛國家的安全」。