包含聯準會主席鮑爾在內的多名官員認為美國通膨仍高，應持續升息，限制了股市表現，而在股市動盪下，資金湧向債市，債市表現穩健。總計8月以來台灣金管會證期局核備的992檔境外基金(股、債均含)平均下跌0.03%，其中，711檔股票型基金平均下跌0.23%，264檔債券型基金平均上漲0.48%。

富蘭克林投顧指出，投資人對原物料供給仍緊張的擔憂，加上中國釋出刺激措施來提振經濟，帶動能源、大宗商品價格在先前兩個月的下跌之後，於8月出現反彈，也幫助能源、天然資源基金8月分別上漲6.62%、6.68%，天然資源成分很多的拉美基金也同步上漲9.91%，是各區域型基金中表現最佳。而生技基金8月也有不錯的表現，上漲4.18%，除受惠於多數生技公司的亮眼財報外，還有醫學年會繼續發表新技術、疫情退燒讓遞延的併購案陸續推進等利多加持，吸引資金進駐。全球房地產基金是產業型基金中表現最差者，8月下跌3.38%，美歐升息預期、美國房市降溫、歐洲能源危機均是表現不佳的原因，歐洲能源危機也打擊了歐股和歐洲小型股，近月分別下跌4.23%、6.51%。

儘管投資人認為聯準會將持續緊縮，但新興債市的吸引力在經歷上半年的賣壓後逐漸浮現，資金回流帶動新興市場強勢貨幣債基金、當地貨幣債基金8月分別上漲2.69%、2.32%，表現最強勢。波灣債、伊斯蘭債分別上漲1.35%、1.5%，因石油出口國持續受惠於高油價，波灣國家財政收支大幅改善支撐了債券表現。美國政府債券基金近月表現居末，因受到聯準會鷹派升息預期的影響而下跌0.5%。