大陸近年結婚人數持續減少，結婚年齡也在延後。中國民政部最新公布的公報顯示，全年依法辦理結婚登記764.3萬對，創36年來新低。此外，結婚年齡在30-34歲和35-39歲兩個年齡段佔比創下近年新高。

中國民政部發佈《2021年民政事業發展統計公報》（下稱，公報）比上年下降6.1％。結婚率為5.4‰，比上年下降0.4個千分點。根據2021年結婚登記人口年齡分布數據計算，2021年，結婚登記人口中，20-24歲人群占比僅為16.5％，比上一年下降了2.1個百分點；25-29歲占比為35.3％，比上一年略微上升0.4個百分點，連續9年成為占比最高的年齡段。

同時，30-34歲人群占比達到20％，比上一年提升了0.7個百分點，連續兩年超過20-24歲人群成為占比第二高的年齡段，比2005年提升了10.1個百分點；35-39歲占比達到了8.7％，比上一年提升了0.4個百分點，比2005年提升3.8個百分點；40歲以上人群占比達到19.5％。

總體看，30-34歲和35-39歲這兩個年齡段的占比都創下近年來的新高。若以30歲為界來看，30歲及以上人群占比合計達到48.2％，比上一年度提高了1.7個百分點，創下新高。整體而言，結婚年齡越來越長。

相比結婚登記，離婚有民政部門登記離婚和法院判決、調解離婚兩種途徑。公報數據顯示，2021年中國依法辦理離婚手續283.9萬對，比上年下降34.6％，其中：民政部門登記離婚 214.1萬對，法院判決、調解離婚69.8萬對。離婚率為 2.0‰，比上年下降1.1個千分點。

離婚人數的大幅下降，主要的原因就是離婚冷靜期制度的實施。為貫徹2021年1月1日起施行的《中華人民共和國民法典》離婚冷靜期制度，民政部對婚姻登記程序進行調整，在離婚程序中增加離婚冷靜期。自離婚冷靜期屆滿後30日內，雙方未共同到婚姻登記機關申請發給離婚證的，視為撤回離婚登記申請。