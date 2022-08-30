大陸央視新聞30日報導，據大陸水利部消息，今年7月以來，長江流域持續高溫少雨，江河來水偏少、水位持續走低，旱情發展十分迅速。8月25日旱情高峰時，長江流域耕地受旱面積達到6632萬畝，有499萬人、92萬頭大牲畜因旱供水受到影響，主要集中在重慶、四川、湖北、湖南、江西、安徽、河南、貴州、陝西、江蘇等10省（直轄市）。

8月26日至30日，西南、黃淮、江淮等地出現強降雨過程，河南、四川、湖北、陝西、江蘇、安徽等省旱情有所緩解。截至目前統計，長江流域耕地受旱面積4325萬畝（較旱情高峰時減少2307萬畝），有473萬人、71萬頭大牲畜因旱供水受到影響（較旱情高峰時減少26萬人、21萬頭大牲畜）。湖北省水利廳將乾旱防禦Ⅲ級應急響應調整為Ⅳ級，河南、陝西、江蘇等省水利廳終止乾旱防禦Ⅳ級應急響應。

針對長江流域旱情，水利部實施長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度專項行動，自8月16日12時起，調度以三峽水庫為核心的長江上游水庫群、洞庭湖水系和鄱陽湖水系水庫群，累計為中下游補水31.7億立方米，指導中下游湖北、湖南、江西、安徽、江蘇等省水利部門精準對接每一個灌區和城鄉供水取水口，多引、多提、多調，目前農村供水工程受益人口1385萬人，353處大中型灌區灌溉農田2856萬畝。

大陸水利部會商財政部已下達中央水利救災資金65億元，支援旱區修建抗旱應急水源工程、添置提運水設備和補助抗旱用油用電，並先後派出8個工作組指導旱區做好抗旱保供水保灌溉工作。

據預測，9月長江上游降雨量較常年同期總體偏多1成，對旱情緩解較為有利，但部分重旱區旱情可能持續，長江上游水庫群蓄水量可能有所增加，但距離蓄滿缺口較大；長江中下游及洞庭湖、鄱陽湖地區降雨量較常年同期偏少2～5成，長江中下游幹流及兩湖水系江河來水偏少，水位將繼續走低，中下游及兩湖地區旱情可能進一步發展，長江流域抗旱形勢依然嚴峻。