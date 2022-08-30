「補教天后」陳子璇近年把生活重心放在大陸的工作上，她中午則在臉書急徵老師，祭出月薪2.8萬元人民幣（約12萬元台幣）的高薪，網友看了相當驚訝，還吸引不少人歪樓問：「會被賣掉嗎？」

陳子璇把事業重心轉往深圳發展補教事業，親民的她不時分享在深圳的生活日常，已許久沒更新近況的陳子璇，今（30日）則在臉書急徵老師：「急徵外教到深圳當高中老師，科目不限，月薪2.8萬人民幣，私聊推薦」。

陳子璇臉書全文。（圖／取材自陳子璇臉書）

由於最近不少台灣人到柬埔寨淘金，卻遭人蛇集團控制的事件層出不窮，陳子璇發文吸引網友歪樓留言：「會被賣到柬埔寨嗎」、「手機會被保管嗎」、「會不會被賣了」、「器官會健在嗎」，也有人替陳子璇說話：「陳老師好意找老師，一堆無聊嘴扯」、「祝早日找到適合人選」、「人家老師很認真要帶新人，結果整棟都怕被賣掉！」不過截至發稿前，陳子璇沒有現身回應。

其實，陳子璇今年2月、西洋情人節和補教名師高國華辦離婚手續，11年婚姻正式劃下句點，兩人分開後沒有交惡，彼此仍維持聯繫、互相祝福，恢復單身的陳子璇事後也發文說：「彼此給予最好的祝福 真心祝福天下有情人 一定要幸福快樂哦」。