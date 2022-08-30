屏東一鄉一特色遊具場再開箱，恆春共融遊戲場30日在石牌公園正式啟用，結合月琴、民謠、城牆、搶孤等在地特色意象的遊具設計，吸引民眾喜愛。（謝佳潾攝）

屏東一鄉一特色遊具場再開箱，恆春共融遊戲場30日在石牌公園正式啟用，結合月琴、民謠、城牆、搶孤等在地特色意象的遊具設計，吸引民眾喜愛。（謝佳潾攝）

屏東一鄉一特色遊具場再開箱，恆春共融遊戲場30日在石牌公園正式啟用，結合月琴、民謠、城牆、搶孤等在地特色意象的遊具設計，吸引民眾喜愛。（謝佳潾攝）

屏東一鄉一特色遊具場再開箱，恆春共融遊戲場30日在石牌公園正式啟用，結合月琴、民謠、城牆、搶孤等在地特色意象的遊具設計，除吸引親子青睞，爺奶們也愛不釋手，為此，縣長潘孟安將發行「遊戲場觀光護照」，發展公園觀光。

恆春共融遊戲場占地6200平方公尺，有水舞遊戲區、月琴意象區、攀岩場、六角樹屋、攀爬網、方格攻城塔、地鼠星空、高空滑梯、音樂設施、體健設施、大樹休憩區、洗手洗腳池、多功能沙坑、親子同樂鞦韆、綠帶休憩區、樹立方休憩區等設施，一啟用即受老幼喜愛，每個設施幾乎都要排隊等玩。

見到恆春共融遊戲場如此受歡迎，潘孟安樂道，自從一鄉一特色遊具場的計畫開跑後，每開箱一座遊具場就會吸引很多家長到他的臉書留言稱，「孩子玩到晚上都還不想回家」，網路效益好加上現場使用口碑佳，相信屏東很適合發展公園觀光。

為此，他決定發行「遊戲場觀光護照」，讓所有遊客到各鄉鎮的共融公園都能留下美好回憶，同時也能在特色遊具前拍卡當網美，讓大家看見屏東的公園不僅是公園，更是觀光景點，來屏東蒐集公園會是觀光的一大創舉。

他強調，共融公園不僅可以讓老人、小孩一起使用，健康及亞健康者，也都能同樂無礙，屏東是首個將「兒童表意權」融入公園設計的縣市，在規畫階段即邀請兒童、家長、身心障礙團體與年長者共同參與，由使用者的視角出發，規畫出最符合及貼近民眾實際需求的遊戲設施與空間。

屏縣府表示，恆春遊戲場鄰近西門古城牆，興建時除需考量落山風等氣候因素外，還要顧及城牆古蹟的保護，過程相當艱辛，希望大家在喜歡它之餘，也要保護它。