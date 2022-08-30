台中市議員鄭功進30日在台中市議會警消環衛業務質詢時指出，今年台中市警局已開出39萬多張的逕行舉發違規停車單，平均每個月近5萬張，更有民眾收到半夜、清晨的罰單，建議台中市政府效法新北市，不影響安全、救災及行人通行的路段，降低夜間交通執法強度。警察局則表示，目前交通局已有公告部分路段夜間可停，至於未來是否開放更多，將與相關單位研議。

鄭功進指出，交通局體恤基層停車收費員，開單時段以不超過晚上8點為原則，警察局卻仍在深夜及清晨，在不影響安全、救災及行人通行的路段夜間開單，實際的公共利益性何在？且台中市汽、機車的停車格一位難求，民眾想要排路外停車場的月票，不少民眾等了半年都還抽不到，只好就近停門口附近「不影響通行」的紅線或騎樓。

鄭功進強調，新北市目前只要不影響救災逃生通道，晚上10點後部分紅線路段不開單，給民眾方便，相較之下台中市政府的相關停車配套措施，似乎相對慢半拍，請同為警界出身的副市長陳子敬考量基層員警的勤務辛苦，在相對不具公益性交通執法上，給基層員警更多的裁量空間。

陳子敬則回應，將與交通及警政單位共同研議相關規範，適度的開放在一定路寬的夜間停車規範；警察局長蔡蒼柏也重申，市府警察局不會要求基層員警在晚上10點到早上8點前主動進行違規停車的勤務，確實都是民眾檢舉案不得不辦。

警察局說明，市府交通局現有公告台中市臨時性開放道路紅線臨時停車路段及時段，警察局配合執法辦理，基於便民措施，將與交通局強化橫向聯繫，並建議依據道路交通管理處罰條例第5條第1項第1款規定，公告道路開放範圍；開放更多道路紅線臨時停車路段及騎樓夜間（22時至翌日7時）停車部分，市府相關單位將再研議後公告，警察局將再配合修訂相關執法事宜。