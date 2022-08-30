醃漬物種類多樣，例如鹹菜、香腸、豆腐乳及蜜餞等，味道濃厚很下飯，但小心多吃恐傷身。近日有醫師提醒，醃漬物通常都高糖且高鹽，健康的人偶爾吃，並不會對身體造成太大影響，但若是三高族群、慢性病患者、老人家則應盡量少吃。

內科醫師傅裕翔在臉書粉專提到，醃漬物雖然好吃，但卻很傷身，在製作醃漬物時，大多會加入大量鹽分，當身體攝取過多的鹽時，可能會造成水腫、高血壓等慢性病，對腎臟的負擔非常大，因此若有腎臟疾病的患者，平時在飲食上更應避免。

除了高鹽傷腎外，有些醃漬物有高糖問題，例如「果乾」，製成時會加入大量糖分醃漬，但糖不僅會引起身體發炎，還會造成肥胖、糖尿病等問題，再來就是硝酸鹽和亞硝酸鹽類，有些醃製肉品含硝酸鈉或亞硝酸鈉作為防腐劑，並會產生亞硝酸鹽，在部分研究顯示，亞硝酸鹽可能會導致人類和小鼠的某些胃腸道癌症。

傅裕翔醫師提醒，若有三高族群、慢性病患者、老人家，盡量少吃醃漬物，以健康的人來說，偶爾吃對身體影響不大，但過量及每天食用，也會對人體造成危害，另外，若屬於高危險族群，在飲食上就盡量不要吃醃漬品，最好選擇原型食物，對身體才有益。