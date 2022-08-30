雖然說「不翹課就不是大學生」，但如果上課的是這些教授，你還捨得翹嗎？近日有一名網友以「美女教授大評比」為題，在大學生論壇「Dcard」中發文，他表示這篇文的目的是想以輕鬆的方式來介紹這些美女教授，且為了避免文章太偏向他個人的審美，特地選了幾位風格各不相同的教授，還說「如果有大大有幸上過這些美女教授的課…也太令人羨慕了吧！」

關於陳縕儂教授的新聞超多。（圖／翻攝自Dcard）

第一位為現職台大資訊工程學系／資訊網路與多媒體研究所的陳縕儂副教授，不但畢業於台灣大學，還是台大碩士和卡內基美隆大學博士，寧願放棄微軟的千萬年薪，也要回母校教書，「只要搜尋美女教授就一定會看到陳縕儂教授的名字」。

鄭嘉文教授是原PO私心最喜歡的一位。（圖／翻攝自Dcard）

第二位則是原PO私心最愛的鄭嘉文教授，任職於玄奘大學法律系，畢業於中國文化大學碩士和博士，原PO表示，「學歷根莖力相較其他教授可能有遜色一點，但真的太漂亮了吧！，看完嘉文教授的IG只有一個感想…嗯！今天的世界依然和平」。

康庭瑜教授擁有4個碩士學位，令人瞠目結舌。（圖／翻攝自Dcard）

第三位為現職政治大學傳播學院副教授康庭瑜，也被原PO開玩笑暱稱為「碩士機器」，因為她修了四個跨領域的碩士，其中包含牛津大學地理學與社會學、倫敦大學皇后瑪麗學院媒體法、倫敦政經學院性別研究、台灣大學社會所，亮眼的學歷讓人大為讚嘆。

林亭汝教授的風格極為特別。（圖／翻攝自Dcard）

第四位是林亭汝教授兼所長，任職於交通大學科技管理研究所，畢業於美國喬治華盛頓大學企管碩士，以及英國劍橋大學管理博士，學歷和經歷都讓人望塵莫及。和其他走清新風的教授不同，林教授的風格獨樹一幟，反而叫人眼前一亮，「不知道有沒有人喜歡這種風格？」

鄭鈺潔教授擁有雙博士學位。（圖／翻攝自Dcard）

最後一位為鄭鈺潔教授，現職台北科技大學光電工程系副教授，畢業於西班牙巴賽理工大學、義大利佛羅倫斯大學，擁有雙博士學位的鄭教授也讓原PO忍不住稱讚，「顏值與實力並濟」。

網友們紛紛表示想回去當學生。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引來不少網友前來朝聖，「四碩士除了要很會讀書，家裡也要有錢才行」、「雖然顏值不能當飯吃，但這些人還真的不用靠顏值吃飯」、「交大林所長真的風格獨特」、「請問現在轉學到政大來得及嗎？」、「這還要選嗎？當然是嘉文老師一票」、「想回去當學生了…」、「第一位真的美到發瘋耶，眼睛超漂亮」、「好厲害！超欣賞她們」。