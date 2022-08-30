正妹在健身房遭偷拍後，趕緊去請工作人員出面幫忙處理。（翻攝自Dcard）

由於許多女孩到健身房健身時，會穿著較貼身衣物，然而卻容易引來奇怪的人躲在暗處偷拍，就有名正妹到健身房的伸展區做伸展動作時，餘光發現疑似有人在偷拍，透過鏡子確認後，竟然是1位中年男子拿著手機在拍，讓她氣的趕緊請工作人員處理，後來也發現該男手機還有其他妹子「穿短裙」被偷拍照片，讓她氣得直接報警處理。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示在某間健身房伸展區做伸展時，餘光發現疑似有名中年男子拿著手機對著她拍，由於伸展區四面都是鏡子，透過鏡子更可以確認該男在偷拍，於是馬上投訴健身房員工幫忙處理。

隨後，正妹經健身房工作人員轉述，該男是因為看到她在做伸展時，身體呈現「駝背樣」，所以才拍起來，然而，透過男子手機中刪除照片紀錄發現，男子不僅拍她，還有許多其他女生穿短裙的照片，讓她認為該男根本是「慣犯」，直呼「真的好噁心」，並報警處理。

正妹在健身房遭偷拍後，趕緊去請工作人員幫忙處理，並從偷拍男手機「刪除紀錄」發現多張偷拍照。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「妳一定很緊張，還好有教練在旁邊協助」、「健身房一堆這種，大家真的要小心眼觀四周」、「聽到你哽咽害我好想哭」、「不要心軟不要放過他」、「真的要小心喔！還有年輕的也會偷拍，跟外表無關」、「女孩們真的要隨時注意，到處都一堆男生愛偷拍」。

原PO也更新後續，她表示健身房通知她已取消該男的「會籍」，她也提醒若是女生遇到這類狀況，當下一定要冷靜且「手機錄影存證」，並且認為不是女生自己的穿著就該被偷拍，而是錯在那些奇怪的偷拍者。