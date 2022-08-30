台東天后宮將於9月20日起舉辦12年1次虎年全台東市七朝祈安清醮建醮活動，近日發現有人未經建醮委員會同意，擅自製作醮彩及醮燈，賣給里民圖利，委員會將採取法律行動，亦要求涉嫌人即時停止此一違法行為。

台東天后宮董事長林有德指出，9月20日起舉辦的12年1次虎年全台東市七朝祈安清醮建醮活動，建醮委員會已禮聘全市里鄰長擔任收取建醮丁口錢委員，收取標準以戶為單位收800元送2燈1綵。若要零買，可與天后宮面洽，1燈300元綵200元。擔任收取委員者有天后宮發給的識別証。

但是最近發現有不肖人士涉嫌未經建醮委員會同意，擅自製作醮彩及醮燈，賣給里民侵權圖利行為，據了解已有百餘戶民眾購買， 將研究採取法律行動，並請涉嫌人馬上停止違法行為。

林有德強調，這次建醮科儀由府城吳明府道長團主法，各家戶使用的建醮燈彩都有經過一定的科儀入法，不能隨意製作即販賣圖利，購買者也未能蒙神恩庇佑，擔心市民錢花了，卻未受益。

七朝祈安清9月1日豎燈篙。20日起鼓、21至24日進行請神水醮、送火王等，25日普渡植福、26至28完醮，9月22日至24日全市吃素3天，請全民配合。

台東天后宮循例自1962年由當時主委林錦泉及委員會決定台東市每12年舉行1次虎年七朝祈安清醮，今年第6次舉辦，為台東地方宗教盛事之一。