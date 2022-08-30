西班牙國家統計局(INE)周二公布八月消費者物價指數(CPI)初值為年增10.4%，略低於七月的年增10.8%。
該指數也低於路透調查分析師預測的10.9%。
INE的資料也顯示，扣除掉波動性較大的食品和能源價格，八月的核心通膨為年增6.4%，高於上個月的年增6.1%。
調合於歐盟標準的物價指數則為年增10.3%，也低於七月的10.8%，且一致於路透調查分析師的預期。
西班牙國家統計局(INE)周二公布八月消費者物價指數(CPI)初值為年增10.4%，略低於七月的年增10.8%。
該指數也低於路透調查分析師預測的10.9%。
INE的資料也顯示，扣除掉波動性較大的食品和能源價格，八月的核心通膨為年增6.4%，高於上個月的年增6.1%。
調合於歐盟標準的物價指數則為年增10.3%，也低於七月的10.8%，且一致於路透調查分析師的預期。
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