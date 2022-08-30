完善大眾運輸，共享運具業者Goshare30日進軍台中，分別在捷運綠線、高鐵及台鐵周邊場域投放500輛電動機車，10月起並計畫擴大至海線、山線地區；台中市長盧秀燕出席啟用記者會表示，台中市電動公車數量為全台最多，大眾運輸可減少交通堵塞、節能減碳。

台中市約有機車數170萬、汽車數100萬輛，交通局長葉昭甫表示，除了irent及近日才進駐的Goshare，還有不少中小型共享機車這幾年已在台中服務，為了有效管理，市府制定《台中市共享運具經營業管理自治條例》，日前經行政院核定，因條例中有幾個字修改，必須再送議會追認，預計今年底可實施。

葉昭甫表示，待自治條例實施後，目前已經在營運的共享運具業者必須在半年內提出計畫書，條例內規範政府對共享業者的管理方式，含括在特定區域內必須投放多少車輛，避免占用既有車位、影響民眾停車需求等，同時規範稽查制度與罰則。

台中市電動機車數量有79749輛、電動汽車則有3372輛，另電動公車數量達322輛，盧秀燕表示，台中市是全國最幸福、最宜居的城市，方方面面都要更優質，以空汙來說，市府推動「藍天白雲計畫」，在大眾運輸部分積極推動電動車，其具有綠能、節能減碳效益，還能減少交通堵塞。

Goshare指出，Goshare移動共享服務上線已3年，用戶數突破160萬，這次在台中上線，希望打造城市、企業、消費者三贏局面；Goshare首波在台中投入500輛共享機車，且推出3種車款供民眾選擇，9月起更將為台中17所大學新生推出專屬騎乘優惠，預計10月營運場域擴展到海線、山線，且推出台中限定好康，9月12日前租借並歸還即可參加台積電股票抽獎。