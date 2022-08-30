新北市YouBike第2億騎乘人次30日上午11時11分誕生，新北市交通局表示，幸運兒昨上午11時11分在新店區中興路、寶橋路口租借站借車，騎乘28分鐘後在寶橋路78巷口的租借站還車，是YouBike長期使用者，將獲2萬元禮券。

新北市2014年12月31日啟用第一站YouBike1.0站，2021年10月20日引進YouBike2.0系統，提供雙核心服務，到現在全市已遍布1.0＋2.0共計1581站、2萬5000輛車，是全國最大公共自行車服務網。

新北市交通局長鍾鳴時表示，疫情發生前新北市YouBike每日騎乘人次平均10萬人次，疫情三級警戒期間日平均僅約3萬人次，但很快已逐漸回穩至7到8萬人次，疫情期間達成2億人次里程碑不易。

未來1.0站位會逐年依年限汰換升級，預計2025年完成建置1500站2.0站位，預估2030年總騎乘人次突破5億。