德不配位？日前發生台南外役監逃犯殺警案震驚社會，但後續懲處僅有明德外役監典獄長杜聰典被拔官。中廣董事長趙少康今(30日)怒批內政部長徐國勇：「沒戀棧就下台，在那叫什麼？」並點名外交部長吳釗燮5年斷交8國，農委會主委陳吉仲出口受阻束手無策，經濟部長王美花大停電都不下台，唯一辭職的衛福部長陳時中竟是跑去選舉，質疑蔡政府「都沒人了」？

趙少康今(30日)在臉書發文批蔡政府：「台南殺警案，內政部長還生氣說自己沒戀棧；沒戀棧就下來啊，在那叫什麼？」他又提到，「5年斷8國，外交部長沒下台。農產品出口多次受阻，農委會主委沒下台。大停電4次，經濟部長沒下台。」

除了仍戀棧內閣職位的官員外，還有像辭官丟下責任跑去選台北市長的陳時中：「資料封存30年，衛福部長不但沒下台，還高調去選舉。」令趙少康怒批，「沒能力的不是被慰留，就是根本沒辭，辭的反而升官。蔡政府用的到底都是什麼樣的人？還是都沒人了？」

網友表示，「蘇貞昌真的很奇葩，這十幾年連選連敗，選也選不上，最後乾脆撐著行政院長不辭了，算是抗壓性很強（反諷）」、「論文的事自己都封存了」、「捨不得吧，好不容易得來的權力」、「台灣人太健忘了」、「臉皮夠厚呀」、「重點是，發生在民進黨身上的這些事，只要十分之一發生在國民黨身上，民進黨便會鬧到滿城風雨，官員不下台不罷休，這種嚴以律人、寬以待己的雙標黨，令人看不起也令人髮指」。