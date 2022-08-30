雙虹舌戰再起，民眾黨新竹市長參選人高虹安指竹市基礎建設落後，民進黨新竹市長參選人沈慧虹則說，基建內容都寫在施政報告，反嗆高應該「用功一點」。高虹安30日回應，就是用功才看到報告指汙水下水道建設落後，更酸沈慧虹在竹市7年半做不好的事，光靠口水或扣帽子也無法轉移焦點。

高虹安30日考察客雅水資源回收中心，批評竹市缺乏基礎建設，沈慧虹則說，基礎建設都寫在施政報告，要求高應該「用功一點」。對此，高虹安再回應，就是因為用功，看了審計報告，內容明確指出竹市汙水下水道建設落後。

「數據會說話！」高虹安說，營建署30日的簡報內容也說明，竹市汙水下水道接管普及率僅19.88％、工程接管率33.89％，2項數據都偏低，甚至也被審計室提出警示，指竹市在2數字表現，明顯不及周邊的苗栗縣和新竹縣。

高虹安強調，現在竹科對再生水的需求急迫，且預估需求量未來將達7萬2100噸，若前端市府沒有做好汙水收集處理，沒有這些前置作業，後續也將面臨巧婦難為無米之炊的窘境。

高虹安也說，畢竟數據無法被扭曲，難道審計室也會抹黑沈慧虹？建議沈不要只會斷章取義，不如說清楚汙水接管率低，到底誰該負責。