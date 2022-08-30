瘋狂輾壓20根防撞桿 廂型車直面摧殘螺絲整排鬆脫

和美鎮彰美路五段新裝防撞桿，整排歪倒，螺絲鬆脫，警方調閱監視器，竟是29日清晨5點49分，箱型車呼嘯疾馳，行駛路中央，正面摧殘搞破壞、直接撞掃過整排防撞桿。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮彰美路接近仁美路口，車禍頻傳，道安會勘後，2個禮拜前，裝設20支防撞桿，豈料被瘋狂輾壓，20根防撞桿全都傾斜，地上螺絲釘整排翹起，警方調閱監視器，竟是29日清晨5點49分，箱型車呼嘯疾馳路中央，正面摧殘搞破壞、直接撞擊、掃過整排防撞桿。

彰美路五段的彰化家扶中心前方道路是出了名的事故地段，近來連續發生單車阿伯「切西瓜」身亡的意外，月前又發生林男騎機車「急切」到對向車道逆向行駛，造成順向女機車騎士煞車不及，直接對撞，兩人雙雙送醫。

議員賴清美積極反映，要求改善道路安全，彰化縣政府工務處和彰化縣警局交通隊和和美公所安排會勘，兩周前才在南、北向車道的中間，裝設20支防撞桿，避免再發生誤闖到對向車道，造成憾事。

賴清美表示，這兩周來是該路段最平靜的一段時間，沒有車禍，豈料一夕之間，防撞桿全被挑釁，一面倒的撞歪了，不知駕駛是酒駕、精神不濟，還是故意的，和彰化家扶中心主任王震光連袂報案。

和美警分局前往調查，調閱監視器，看了都傻眼，竟然是一部廂型車，利用清晨路上幾乎沒有人車的時分，大剌剌飆速直闖路中央，直接輾壓防撞桿，防撞桿一根根都被壓到車底再彈起，但受到重力摧殘，螺絲釘也整齊劃一的整排鬆脫，警方表示，已掌握車號，將迅速傳喚到案，釐清破壞的原因或動機。