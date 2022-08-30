桃青農結合國宴主廚上菜秀農特產多元行銷打通路。（呂筱蟬攝）

桃園市青年事務局為展現桃園青農產特色及產業輔導成果，30日舉辦青桃洄家大地餐桌，邀請國宴主廚溫國智運用在地食材舉辦上菜秀，而青農作物也與誠品等電商合作，上架線上「青桃洄家」專區，搭配實體通路銷售等，將上架全台虛擬及實體通路販售，另也與六福村合作辦理萬聖節市集，屆時將推出暗黑系萬聖節美食，多元化趣味行銷在地青農特產。

由溫國智與在地9組青農團隊嚴選在地食材設計菜單，推出10道美味菜餚，包含主食「酸菜白肉一口鍋」、小品「玫瑰花釀漬南瓜」、湯品「竹筍酸菜魚湯」、甜品「水蜜桃黃金蛋」等，都是運用在地青農種植生產包含酸白菜、雞腿肉、養生黑木耳、玫瑰花釀、綠竹筍、水蜜桃等，藉由青農團隊通力合作，展現桃園農產品牌獨特性。

桃園市長鄭文燦指出，青年局與多家廠商合作，將桃園青農所生產的農產品上架到各大通路，包括喜鴻購物、中原食品及新東陽等，並首度與誠品合作，將商品上架至誠品29處實體門市，進行為期2個月的販售，「誠品線上」也設置「青桃洄家」專區，展開為期1個月的線上銷售。此外，市府也與各大旅行社合作，推出多個休閒農業旅遊專案，邀請民眾在疫情趨緩之際把心打開，來趟農場之旅，體驗桃園休閒農業的魅力。

他也提到，肯定青農願意回到故鄉，找回初心、找回人與土地的溫度，在農業上不斷創新，生產出健康、有機且有溫度的農產品。