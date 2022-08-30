國民黨桃園市長參選人張善政近日被媒體爆料，2007年到2009年擔任宏碁副總期間，向農委會申請的研究計畫涉及抄襲。農委會主委陳吉仲今(30)日回應，若有必要將請「當事人」說明，但並未點出當事人具體是誰。

陳吉仲今日於「非洲豬瘟中央災害應變中心第24次會議」會後記者會再被問到張善政的抄襲爭議，他說，按照農委會相關委託計畫，每個報告都有簽相關合約書和規範，如果有任何抄襲、侵權行為就會按規定來辦理，為了釐清疑點也會請當事人說明。

至於「當事人」是誰，陳吉仲則未對此進一步說明。