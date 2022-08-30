宜蘭縣長林姿妙肯定校長、護理師與教師們的努力，讓學生能安心上學。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣長林姿妙今上午8時30分前往壯圍鄉新南國小，關心校園防疫措施是否落實、和學生返校上課情形。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（30日）為宜蘭孩童開學首日，縣長林姿妙上午8時30分前往壯圍鄉新南國小，關心校園防疫措施是否落實，和學生返校上課情形，並肯定校長、護理師與教師們的努力，讓學生能安心上學。林姿妙表示，做好基本個人防護措施，配戴口罩、勤洗手，一起拚出宜蘭好健康、好生活。

教育處表示，請所有家長協助提醒孩子落實個人防疫措施，遵守「生病不入校」的原則，同時儘速完成疫苗接種，為提升疫苗接種涵蓋率，縣府不僅開設23波快打站，暑假前更安排醫療團隊進駐各校，以「校園集中接種」的模式，為學生施打疫苗，讓學生有更完善的疫苗保護力。

今在新南國小校長劉錫鑫的陪同下，林姿妙逐一檢視學校的防疫準備、關心學童們的健康；聆聽劉錫鑫分享學校的特色課程「春蔥、夏瓜、秋鳥、冬蒜」，感謝學校的用心經營，林也期許學校在校長的帶領下，讓「田土顧新南，感恩一世人」成為新南孩子共同的榮耀。

防疫視同作戰，縣府除請各鄉鎮市公所在開學前進行校園環境消毒，也協助各校完成防疫物資整備，教育處也將全力配合中央流行疫情指揮中心，9月12日起實施的校園防疫新制。

教育處長王泓翔表示，開學後，請各校務必加強防疫的落實，也請家長跟老師都能配合，並鼓勵小朋友及早施打疫苗；另針對營養午餐的稽查，也將持續啟動校內查核小組的機制，由校長、行政人員、午餐秘書與家長共同為學生的健康把關。