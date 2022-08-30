為營造友善校園環境、防制校園霸凌事件，教育部於今(30)日開學日結合「友善校園週」舉辦「反霸凌專線電話1953」啟用活動，由教育部、兒福團體及遠傳(4904)、新世紀資通在內的國內電信業者共同宣布1953專線正式啟用，提供24小時諮詢服務及通報管道，共同防制校園霸凌。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳積極推動兒少福利，善盡企業社會責任，在協助教育部反霸凌專線上，迅速整合行動通訊與新世紀資通固網的電信資源，無償完成建置及設定工作，使用戶皆能以手機或市話撥打。

教育部次長林騰蛟表示，教育部自95年3月即設置反霸凌專線電話，考量之前專線號碼太長不易記憶，希望透過這次簡化專線號碼方式，有效發掘校園霸凌事件及掌握事件處理即時性，鼓勵所有身處霸凌環境中的受害者及旁觀者，善用專線資源，並以53的諧音傳達「友善」概念，打造快樂的學習環境。