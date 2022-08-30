全球記憶體模組及快閃記憶體品牌廠威剛(3260)旗下電競品牌XPG，專為電競高手、科技玩家與超頻達人量身打造高效能與酷炫設計的電競產品。XPG周二宣布記憶體旗艦產品–LANCER RGB及LANCER推出全新時脈5600MT/s，並為首款支援AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking)的DDR5電競記憶體；除此之外，ADATA與XPG旗下全系列DDR5記憶體皆相容於AMD最新平台，確保記憶體極致效能驅動下仍能保持良好的穩定性。

XPG LANCER DDR5此次推出全新時脈5600MT/s，具有RGB光效款與標準無光效款兩種燈光款式，並推出暗夜黑與雪暴白兩色散熱片款式，滿足玩家更多元的裝機搭配需求。配合AMD Ryzen 7000系列處理器發布，XPG趁勢推出LANCER DDR5 5600全新時脈機種，以期提供玩家更多選擇，並帶動尚在觀望的玩家爽快升級DDR5，並使用AMD EXPO輕鬆超頻飆速；有鑑於此，XPG旗下CASTER、LANCER與HUNTER全系列DDR5記憶體機種將全面支援AMD EXPO，並將於10月份於全球通路販售。

ADATA & XPG DDR5全系列記憶體完美相容最新AMD平台，除了XPG LANCER DDR5 5600電競記憶體，ADATA也趁勢推出DDR5 5600 U-DIMM記憶體模組，同樣相容於最新AMD平台，將提供高端創作者與高運算需求消費者高效且穩定的性能表現。XPG LANCER DDR5 5600與ADATA DDR5 5600 U-DIMM記憶體皆推出16GB容量，搭配單支與雙支不同包裝款式，給予電競玩家與創作者族群所需的極致效能。DDR5 5600 U-DIMM記憶體模組現已上架熱賣中，而LANCER RGB及LANCER 5600電競記憶體預計於9月中於全球通路販售。