基隆市長林右昌（後排左4）也現身替林佳龍站台。（呂健豪攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今天上午登記參選，下午馬不停蹄參加「新北市工業區支持林佳龍後援會成立大會」。他先批評新北市在侯市府執政下，雖已升格12年沒有進步，接著再提出以國土規劃、交通建設架構下對於產業發展的願景，包括工業政策、未來潛力產業以及產業人才政策等20項。

林佳龍指出，新北市升格12年，但很多建設都是蘇貞昌擔任縣長時所留下，不然就是6年前蔡英文總統執政後對產業界推動的諸多政策，除此之外給外界的印象都還停留在17年前的台北縣時期，新北市是首都圈1千萬人口首都圈的重中之重，在「小孩轉大人」的重要時期，需要完整的產業戰略，讓新北成為產業發展最好的城市。

林佳龍強調，新北市作為台灣新都，而不是環繞著台北的衛星城市，必須在國土規劃及交通架構下引進產業發展，所以溪北捷運是勢在必行，當初在交通部長任內核定五泰輕軌時就建議，應提升至中運量捷運系統，外來能串連安坑、深坑、淡水及八里等地的輕軌，甚至機場捷運也有其他輕軌路線串連林口。

除了交通之外，林佳龍也提出20項產業政策，包括工業政策中的科技產業、傳統產業、倉儲物流、能源產業，以及未來潛力產業的綠能、循環經濟、智慧物流等發展政策，再加上產業人才政策中補助青年創業、協助在地產業新創轉型等。

林佳龍說，新北市作為首都圈1千萬人口的核心，但沒有一個國家產業戰略，就是因為北北基桃4個縣市由不同政黨執政，所以有時無法與中央一條心，而自己這次的參選，就是要把這一塊拼圖給補上，所以提出首都圈發展的願景跟戰略。