「她不僅僅是RhD陰性（俗稱熊貓血），而且其RhC、Rhc、RhE、Rhe均為陰性（RhNULL），該血型被稱為黃金血型。」近日，南京醫科大學附屬泰州人民醫院接診了一名重度貧血女子，該女子血型全球罕見，全球不足50例。該院輸液科主任高靈寶介紹，通過調查發現患者親姐姐的血型也和其一樣。

據北青網報導，早在一年前，家住泰州的王女士就感覺身體不舒服、尿液顏色發黃，吃飯不香，近日感覺症狀加重，於是到南京醫科大學附屬泰州人民醫院就診。常規檢查後提示其重度貧血，黃疸指數高。

該院輸血科在對王女士進行血型和血型抗體檢查時發現，她不僅僅是RhD陰性（俗稱熊貓血），而且其RhC、Rhc、RhE、Rhe均為陰性（RhNULL），再加上其ABO血型為O型，紅細胞上再也沒有任何血型抗原。這就意味著如果她作為捐血者的話，可以將自己的血提供給任何一個需要輸血的病人，而不管受血者是何種血型。

但很遺憾的是，這種血型的人一旦生病需要輸血，往往只能接受與其同樣血型的血液。自檢測出這個血型後，作為救治醫院的輸血科工作人員，為王女士尋找能夠匹配的血液就成為他們工作的一部分。好在王女士雖然重度貧血，但在沒有相合的血液使用前，尚能堅持。

醫院囑咐她一邊接受治療，一邊等待血源。輸血科主任一邊委託泰州市中心血站尋找，一邊與其家屬充分溝通，深入到王女士的兄弟姐妹家進行調查，並上門採集血液進行檢測，檢測後發現王女士的一個姐姐的血型與她一模一樣，也是O型RhNULL。

報導稱，RhNULL血型，被稱為黃金血型，人群中的概率是六百萬分之一。該血型自1960年發現以後，全球不足50例，大陸報導僅有4例，江蘇省內未見報導。而O型RhNULL更少，現在泰州市連續發現2例尤為珍貴。

高靈寶介紹，鑒於如此罕見、特殊血型，南京醫科大學泰州人民醫院輸血科委託國家衛健委血型基因檢測聯合參比實驗室檢測了血液的RhCE，RhAG基因，從中也發現了一些特殊的地方，針對這些特殊的地方他們也正在開展協同研究，期待他們的研究對這些極其稀有血型的受血者能夠提供幫助。