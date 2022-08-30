中科管理局攜手行政院中部聯合服務中心等單位，30日舉辦「中部科學園區投資招商說明會」，吸引約百位代表參加，說明會針對中科入區程序、相關交通與建設詳細說明，盼吸引廠商進駐，打造中科成為優質投資環境及發展科技產業聚落，加速帶動地方經濟。

這場說明會由中科管理局局長許茂新主持，包括行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、彰化縣政府副縣長洪榮章、雲林縣政府建設處副處長鄭峰明等人出席。

許茂新指出，中科具有地理優勢，適合發展科技產業聚落，其中二林園區的土地租金每平方公尺僅9.34，且彰化縣政府已積極改善、優畫二林園區的聯外交通，台76快速道路延伸線工程也持續建設中；虎尾園區標準廠房預計今年底開始租用，園區內公設完整且鄰近高鐵雲林站，較適合中小型企業規模廠商投資進駐。

中科管理局指出，疫情衝擊各行各業，但中科不畏疫情影響，園區整體營業額去年底已破兆元大關，達新台幣1兆352.32億元，從業員工數已逾5萬4000多人，今年更不斷成長；截至今年7月，中科園區已核准236家廠商，投資金額累計超過2兆4千多億元，其中半導體封測大廠矽品精密公司已核准進駐二林園區及虎尾園區進行擴廠，將吸引上下游廠商進駐。