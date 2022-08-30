彰化百大商品十大金質獎金爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化百大商品十大金質獎金爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化百大商品十大金質獎金爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣是中小企業、美食的故鄉，彰化縣政府舉辦彰化百大商品十大金質獎選拔活動，超過200件報名，入圍20件，最後選出十大金質獎，並新增三個網路最佳人氣獎，蜜茶、肉乾、仙草路、蜜麻花和雨傘等入選，端出了「彰化超有料」。

彰化縣政府公布，十大金質得獎店家與商品分別為食品類蕭家金蜂園的「自己的蜜茶自己調-黃金比例禮盒組」、朝和餅舖的「蜜紅豆Q餅」、宜秦食品股份有限公司的「扇形車庫百年祭盒家歡肉乾-真空系蜜汁起司珍豬瓦片」、員林食品有限公司的「仙草涼露6入禮盒」、台灣優格餅乾學院的「美好食光」、寶珍香的「桂圓蛋糕」及寶大農產食品行的「手工蜜麻花」，非食品類的為富雨洋傘有限公司的「彰化風采 榮耀三百 自動撥水折傘」、台明將企業股份有限公司的「九曲杯」及廣源良股份有限公司的「夏日二重奏」。

網路人氣獎分別由「花壇鄉農會」的「極緻茉莉金萱禮盒」、「寶珍香」的「桂圓蛋糕」及「台明將企業股份有限公司」的「九曲杯」獲得。

縣長王惠美表示，每件商品的背後，都代表商家對產品的堅持與驕傲，這次決選出的前十大金質獎，有縣內在地傳承老店，也有新創商店，非常推薦做為大家來彰化旅遊的伴手禮，或中秋佳節送禮的好選擇。

這次商品也將於9月25日在彰化溪州公園中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽並進行特賣。網路票選活動超過11萬人次臉書帳號參與投票，已公開抽出150位幸運兒，獎品有入圍百大商品的商品兌換券和50張全聯社價值500元禮券，名單即日起公布在「彰化百大商品」臉書及活動網站。