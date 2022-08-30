投行瑞銀召開中國A股研討會指出，中美達成審計監管協議減少了中概股退市風險，但缺乏細節導致不確定性仍存；並稱在政策寬鬆環境下中國資產具備優勢，下半年外資回流將在人民幣千億元級別。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊在研討會上表示，中美雙方的監管層達成一部分的協議，中概股退市的風險比之前要小了很多，但目前沒有披露非常多的細節，且還有兩點是不確定的，第一個層面是到底有哪些訊息需要在審計底稿裡面脫敏之後，獲得美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的審查，目前細節方面並不清楚。

第二個層面，目標是在12月之前解決這個問題，現只有3個月左右，能不能在規定的時間內完成相應的審計底稿的複核，是依然不確定的。

中美兩國監管上周五簽署審計監管合作協議，中方將附條件協助美方開展對相關會計師事務所的檢查和調查，中國證監會稱之解決雙方關切問題「邁出的重要一步」，美國監管部門則稱協議「真正的考驗還在後面」。

有分析人士指出，相關問題難以一蹴而就得以解決，雙方的拉鋸仍將持續；未來擁有敏感數據的中國公司或傾向於在香港上市，歐洲資本市場亦可能成為選擇。

對於愈來愈多的中國公司選擇去歐洲包括德國、瑞士和英國上市，孟磊認為，這是中國資本市場改革開放的體現，尤其這些企業在歐洲、在海外市場有業務，有自己的融資需求，它是作為分散融資或者分散投資的考慮，可以說是對外走的一個非常重要的舉措。

他並不認為這是一個和美國資本市場脫鉤，而是出於自身企業的實際需求和融資需求、投資需求所做的一定的考量。

孟磊並稱，中國資產具有一定相對優勢，因為中國的利率比較低，而別的國家經濟出現一部分走緩、甚至衰退的風險，再加上總體它們的利率往上走，而中國四季度有潛在的經濟復甦。

他預計，從全球資產配置的角度來看，確實是中國資產具有一定的相對優勢。相信隨著中國經濟數據一部分復甦，海外資金會有更多的回流，下半年北上資金的回流大致料在人民幣1,500億元左右。

另外，孟磊指出，A股面臨的最大的兩個下行風險，一是疫情反覆，二是國際地緣政治風險，有可能在下半年重新回到市場的議題當中。