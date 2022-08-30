臺灣期貨交易所於今(30)日舉辦「第8屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，金管會主委黃天牧、證期局副局長張子敏及期貨、證券、投信投顧等公會理事長蒞臨頒獎典禮。

期交所董事長吳自心指出，期貨鑽石獎自104年首次舉辦以來，今年已邁入第8屆，期貨鑽石獎設立的目的係為鼓勵期貨業積極推廣法人業務，並讓證券業、銀行業、保險業及投信業等法人機構，善用國內期貨與選擇權商品進行避險增益、穩定投資組合績效。

吳自心說，期交所將持續擴增臺灣期貨市場的廣度及深度，有賴法人機構的積極參與，強化對衍生性商品運用，穩定投資組合績效。未來期交所規劃將公平待客及推動ESG成效納入本獎項評選項目，共同推動臺灣期貨市場成長。

第8屆期貨鑽石獎頒獎典禮共有16家期貨商、證券商、銀行、保險及投信等法人機構獲頒期貨鑽石獎，共頒發交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎、造市績效鑽石獎、及期貨市場推廣鑽石獎等23個獎座。