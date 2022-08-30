新北市推動林口工一市地重劃區開發，經發局近期招募全球知名半導體裝置製造商「艾司摩爾」進駐，由於業者進駐的近7公頃用地屬於國有地，市府與中央原先協調合作分配權利金，未料中央卻突然收回土地，設置專案設定地上權，未來將拿回權利金。對此，經發局表示，不論土地由誰釋出，業者未來仍預計投資300億元、創造2000個就業機會，對當地產業發展助益很大。

林口工一市地重劃區鄰近林口區文化北路二段，全區108公頃、產業專用區約占67.11公頃，經發局為了因應地區產業發展需求，預計導入新興科技產業進駐，結合產業研發基地、生產中心，帶動相關供應鏈及產業群聚，目前該區正在整地，預計今年底完成重劃工程，並在明年第二季點交土地。

據悉，業者使用的土地皆為國有地，市府原先與國產署協調，希望由市府協助招商，權利金再由市府與中央共同分配，雙方曾多次開會協議，市府甚至發函地上權契約草案給中央，未料艾司摩爾決定進駐重劃區後，國產署又在6月決定收回土地，價值約3億元的權利金將由中央全數收回。

市議員陳明義表示，招商、接洽都是由市府一手包辦，當初說好要平均權利金、出租金等收益，未料事情喬好後，中央卻突然將土地收回，相當不厚道，希望市府把握其他空間，再吸引其他高科技ICT產業，把關汙染問題，讓地方受益。

經發局表示，艾司摩爾願意投資林口，代表市府推動林口工一重劃開發是正確的產業政策，而且吸引外商投資不分中央地方，仍是樂觀其成，未來市府也會透過招商一條龍，協助業者完成申請建照等作業。

經發局指出，除了近7公頃的國有地，重劃區內仍有7公頃市有地，其餘都是私人土地，因私有土地較難整合，市府已委託顧問公司尋求媒合，地主可以選擇售出、承租土地給業者，市有地則將交由地政局研議標租或標售，目前已有大量地主、廠商與市府接洽。