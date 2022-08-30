此次共軍軍演，在海上隨時監控並防止共艦越界的海軍成功級張騫艦上校艦長李光平透露，我方與共軍艦艇曾多次透過無線電話相互警告，還有在共軍軍演附近作業的大陸籍漁船挑釁地說「打他，打他」，我們則不予理會。

蔡英文總統今天赴澎湖，視導並勗勉近日因共軍機艦騷擾而頻繁出任務的我海軍部隊。李光平表示，針對這次的任務，我們很高興，在國家需要我們的時候，能夠勇往直前，特地是在接到任務之後，我們艦艇的弟兄姐妹都能夠秉持努力向前的決心，完成啟航前的準備。

他說，此次在海上執行任務，從無線電話中與中共艦艇有多次的相互警告，彼此之間雖然能夠知道對方的立場，但是沒有辦法認同，特別是在共軍軍演附近作業的中國籍小漁船，甚至會在附近挑釁地說「打他，打他，不要跟他多話」，面對像這種似乎無理取鬧發言，我們在無線電中不會予以理會。

由於此次軍演，台海情勢相當緊張，他也透露，有位家住屏東牡丹鄉的女性隊員，他的母親知道艦艇靠港後，在電話中用排灣族語對她的女兒說「你平安回來了」，顯示此次任務的艱鉅。