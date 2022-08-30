苗栗縣私立大成高級中學因營運不善而出現經營困境，目前已確定111學年度無法開學。苗栗縣府30日傍晚針對此事說明，縣府教育處指出，積極協助該校輔導學生後續安置就學，以確保學生受教權及學習權等權益。
苗栗縣府教育處表示，對於大成高中無法開學，國教署已經介入輔導後，將轉介學生到鄰近學校，並已經分別向新生及高2、3學生召開說明會，目前輔導轉介程序還在處理中。
教育處表示，苗栗縣今年度國中技藝教育課程，原本與大成高中合作的7所國中，上下學期分別開設餐旅、家政、食品、藝術及化工等職群課程，合計266人次學生，目前皆由所屬國中分別依職群尋覓其他合作學校，國中技藝課程不會受到影響。
另外，關於適性輔導安置該校綜合職能科特殊生共有18名，也全數由國教署協助重新安置到苗栗農工綜合職能科，以維護身心障礙學生受教權。縣府後續也會配合國教署積極協助該校輔導學生後續安置就學，以確保學生受教權及學習權等權益。
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