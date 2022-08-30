李姓女子等6人，從高雄到埔里旅遊，在一家冰店消費後，店家發現餐紙上寫著「柬埔寨、SOS、男、壞」等字樣，擔心有人要求救，於是向警方報案；埔里警方隨即循線查獲6人，並帶回派出所釐清案情，才知道只是惡作劇，於是將李女依違反《社會秩序維護法》送辦。

國人被拐騙到柬埔寨事件層出不窮，還有人因此命喪異鄉，造成人心惶惶，沒想到竟有人以此事惡作劇。警方指出，李姓女子與5名男子共6人，從高雄租車到埔里遊玩，在一家冰店消費完畢離去後，桌上遺留的餐紙上，有用紅筆寫下「SOS、柬埔寨、男、壞」等字樣，店家收拾碗盤時發現，以為和柬埔寨有關，擔心可能有人被控制行動，所以要求救，於是報警請求協助。

埔里警分局員警到場後，調閱監視器並鎖定離去一行人所駕駛的租賃汽車，隨即在轄區查獲該車，並將車上5女1男帶回派出所釐清案情；經警方進一步詢問，該群顧客並沒有認識的親友在柬埔寨，也無前往柬埔寨的規畫，原來是20多歲的李姓女子一時興起，戲謔同行的男子膚色較黑像柬埔寨人，並將時事寫在衛生紙上開玩笑，沒想到造成店家受驚擔心報警，並讓警方勞師動眾，最後將李姓女子依違反《社會秩序維護法》送辦。

埔里警分局副分局長涂瑞煙表示，人口販運是重大治安問題，尤其有關柬埔寨的拐騙話題更敏感，民眾切勿以此惡作劇或開玩笑，不但容易引起一般民眾驚嚇，且無端浪費國家資源，最後還得承擔法律責任。