中國外交部發言人趙立堅今天（30日）表示，中共解放軍空軍今天早上派出運-20運輸機，運送3000頂帳篷等人道主義救援物資，緊急支援巴基斯坦抗洪救災。

趙立堅強調，作為全天候戰略合作夥伴和鐵杆朋友，中國和巴基斯坦長期以來患難與共，守望相助，並肩應對自然災害等重大挑戰。洪災發生後，中國第一時間回應，將繼續向巴方提供急需幫助，支持巴方開展救災工作，相信災區民眾一定能早日戰勝洪災，重建家園。

受強季風降雨影響，巴基斯坦多地發生嚴重洪澇災害，目前已造成上千人死亡，上千萬民眾流離失所。巴基斯坦國家災害管理局稱，在過去30年中，巴基斯坦的平均降水量為134毫米，今年降水量為388.7毫米，增加了190％。

巴基斯坦國家災害管理局最新數據顯示，自6月中旬至8月28日，強降雨在巴基斯坦引發的各類災害已造成1061人遇難，1575多人受傷，受災人數超過3300萬人，其中巴基斯坦南部的信德省受災最為嚴重。

暴雨和洪水破壞了3451.5公里的道路，149座橋梁倒塌，近95萬棟房屋被完全或部分摧毀，超過71.95萬頭牲畜死亡。

8月25日，巴基斯坦政府宣佈該國進入緊急狀態，並呼籲其他國家和國際組織提供一切可能援助。

巴基斯坦洪災發生以來，中方在中巴經濟走廊社會民生合作框架下提供的4000頂帳篷、50000條毛毯、50000塊防水篷等儲備物資，已悉數投入救災一線。

考慮到巴基斯坦當前災情，中方還將追加提供包括2.5萬頂帳篷及其他巴方急需救災物資在內的新一批緊急人道主義援助，預計在8月30日之前運抵。此外，中國紅十字會將向巴基斯坦紅新月會提供30萬美元緊急現匯援助。全巴中資企業協會向巴總理抗洪賑災基金捐款1500萬盧比。