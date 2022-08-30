桃園30日新增3138例本土個案，衛生局長王文彥說明，確診個案數較昨日上升26.99％，年齡層分佈65歲以上占7.20％、18歲以下占21.74％。周六（9／3）將再加12處社區接種站、提供2個時段，提供嬰幼兒及兒童BNT疫苗服務。

王文彥說，疫情指揮中心表示連續2週本土確診數上升，BA.5疫情已經開始，呼籲未接種疫苗的長者及幼兒不建議參加聚會，提醒民眾接種COVID-19疫苗是預防新冠肺炎最有效的方式，脆弱族群應儘早施打疫苗，為提升嬰幼兒與兒童疫苗施打率，今天（30日）下午5點半至晚間9點在12處社區接種站提供嬰幼兒及兒童BNT疫苗服務外，將於周六（9月3日）上午8點至12點、下午1點至4點，提供6個月至11歲嬰幼兒及兒童BNT疫苗。

王文彥表示，面對即將到來的中秋、重陽等聚會活動，務必遵守現行防疫規定，應勤洗手、戴口罩與不特定人士保持社交距離，未接種疫苗的長者及幼兒不建議參加活動，有疑似症狀者請勿參加聚會，並建議下載台灣社交距離APP。

此外，現在正值登革熱流行季節，王文彥提及，近期高溫且午後有局部雷陣雨情形，依衛生福利部統計今年累計登革熱病例共29例，其中4例為桃園市境外移入病例，請民眾務必加強清理居家周圍易積水場所及容器，以避免孳生病媒蚊。

如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰；市民除應主動清除孳生源外，也應配合衛生局及相關局處進行疫情調查、化學防治噴藥作業、隔離等防疫措施，如拒絕、規避或妨礙防疫工作者，依法可處6萬到30萬元罰鍰。

有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥說明，目前在案數共2萬1353人，照護案件累計59萬7873人，已完成59萬4743人，累計完成率約99.5％。截至8月30日，桃園專責ICU開設38床、收治21人、空床數17床；專責病房469床，收治212人，空床數257床，收治比率約45.2 ％，醫療能量充足。