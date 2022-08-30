一段感情的結束總是讓人感到難過與不捨，不過星座運勢網站《星座好朋友》指出，牡羊座、處女座、射手座失戀後能快速走出情傷，並從這段感情中汲取教訓，重整旗鼓，找尋下一個真正適合自己的人。

TOP3牡羊座

「化悲痛為力量」是好強且不服輸的牡羊對抗失戀的方式，儘管他們也會感到悲傷難過，但哭過反而能更快獲得重新啟程的勇氣，重整旗鼓的他們會更努力的提升自己，所以對他們來說，失敗的戀情有時也是讓人成長的契機。若身邊有牡羊朋友失戀了，其實不用太過擔心，因為你很快就會見到那個充滿熱情的牡羊。

TOP2處女座

儘管失戀會讓處女情緒低落一段時間，但他們會不斷地思考、反思自己在這段感情中哪裡做得不夠好，當他們找出原因在哪，便會吸取教訓，並總結經驗避免下次再犯。對於理性過人的處女來說，失戀代表這段感情已經是過去式了，重整旗鼓、學會怎麼去愛下一個人才是最重要的。

TOP1射手座

射手天生就是樂觀主義者，原地踏步、躊躇不前都不符合他們的個性，他們不喜歡回顧往昔的種種悲傷難過，認為把目光放在前方，凡事都向前看才是真理。恢復單身的射手猶如脫韁野馬，會盡情地在青草遍野的草原上奔馳，找尋下一個真正適合自己的人，儘管有時候會想起兩人曾經的美好回憶，但他們也只是微微一笑，繼續走自己的路。