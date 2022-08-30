鋼琴家林易過去曾多次到台北市立大學音樂系開設鋼琴大師班，學生對他也很熟悉，目前已有7名學生入到他的門下，他表示，透過教學相長，他能夠讓自己更進步。（陳怡誠攝）

台北市立大學音樂系今（30）日也宣布，聘任魯賓斯坦鋼琴大賽銀獎得主、鋼琴家林易（左）擔任專任助理教授，期許和台灣學子分享更多演奏心法。圖為林易和北市大音樂系助理教授廖培鈞（中）、北市大音樂系主任陳冠宇（右）六手聯彈。（陳怡誠攝）

近年國內音樂系紛紛聘請國際音樂大賽大獎得主、活躍於國際的音樂家擔任老師。台北市立大學音樂系今（30）日也宣布，聘任魯賓斯坦鋼琴大賽銀獎得主、鋼琴家林易擔任專任助理教授，期許和台灣學子分享更多演奏心法，以及闖蕩國際樂壇的經驗。

林易過去曾多次到台北市立大學音樂系開設鋼琴大師班，學生對他並不陌生，目前已有7名學生入到他的門下，他表示，透過教學相長，他能讓自己更進步，「教學有助於我練琴更有效率，因為教學時，我需要練習如何將演奏步驟教給學生，同時要說得讓學生能夠理解，這過程我也學到很多東西。」

林易擁有茱莉亞音樂學院學士與碩士學位，以及寇蒂斯音樂院演奏家文憑，他出生於1989年，來自台北，自幼學琴，10歲獲得全額獎學金到茱莉亞音樂學院預備班就讀。2012年獲得美國CAG音樂大賽首獎，2013年拿下范克萊本國際鋼琴大賽評審團主席特別獎，以及2014年在魯賓斯坦國際鋼琴大賽中拿下銀獎。

在國外闖蕩多年，今年下半年也還有許多演奏行程都在國外，林易仍選擇加入音樂系教師陣容，他表示，除了是因為父母親都在台灣，也是因為他對學校的環境印象深刻，「這裡的環境讓我覺得很舒適，我認為學音樂最重要的就是環境，要讓學生感覺自在，而我和學生的溝通也很自然。」

林易表示，他所指導的學生，他最看重的是有沒有一次比一次進步，「我覺得進步是最重要的事情，我也會鼓勵學生做自己想做的事，音樂演奏不只是獨奏，也可以專注室內樂，鋼琴很有趣，扮演很重要的角色，在很多領域都需要鋼琴，這行業的路比想像中的廣，只要在音樂上願意成長，每個人都可以找到自己的路。」

對於有志於想比國際大賽的學生，林易也表示，他很樂於和學生分享他國際比賽的過程和經驗，「無論如何，我認為基礎很重要，穩扎穩打，一步步走，每一天都要變成更好的音樂家，每個人都會找到自己的路，每個人都能做很多不一樣的事情，對整體環境有益。」

林易表示，接下來還有很多國際巡演，而他已經開始密集上課，讓教學和演奏兩者可以保持平衡。

北市大音樂系主任陳冠宇表示，目前系上專任師資共有18位，包含不同領域，「多年來北市大音樂系已在教育與演奏領域上，培育出許多優秀人才，相信鋼琴家林易的加入，以他多項國際比賽得獎與參賽的準備，以及多年職業演奏生涯的經驗，他會為系上開拓更多國際連結與視野，北市大音樂系將成為孕育本土有志學子邁向國際舞台的搖籃，讓世界認識台北市立大學。」