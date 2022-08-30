巴西亞馬遜雨林一名被稱為「洞人」的神祕原住民男子日前被發現死亡。他的部落數十年前遭盜獵者與非法採礦者滅族，他獨居達26年，而他的死亡象徵這一族已全數滅絕。

法新社報導，根據巴西國家原住民基金會（FUNAI）聲明，這位外界從來不知其名的男子，23日被發現陳屍在巴西西北部靠近玻利維亞邊界的宏東尼亞州（Rondonia）塔納魯（Tanaru）原住民保留區一間小屋的吊床上。

這名男子自從失去所有親友後，就拒絕與外面世界聯絡，靠著捕獵與種植農作物自給自足。他因為在建造的小屋內挖掘深洞，而被稱為「洞人」（the man of the hole）；這些洞穴可能是設陷阱抓捕動物，也可以讓他藏身。

根據「國際存活人權組織」（Survival International）資料，洞人居住的原住民保留區周圍環繞廣大的牧場，也時常受非法採礦與伐木者威脅，是巴西亞馬遜雨林最危險的地帶之一。

當局並未評論洞人的死因，也未透露他的年齡，其實也不知道他的年齡，但表示「沒有暴力或打鬥的跡象」。他們沒有發現洞人的家中或附近，有其他人居住過的痕跡。

FUNAI表示，「所有證據都顯示他是自然死亡」。

當地媒體報導，洞人的遺體周圍布滿金剛鸚鵡的羽毛，一名專家推測，他或許知道自己死期將至。

自從1990年代中期，企圖開拓這塊部落地區的非法伐木者與採礦者，將洞人的部落族人屠殺殆盡後，他據信就一直獨居至今。

人權團體表示，他的族人絕大多數在1970年代遭到殺害。當時牧人為增加牧場用地而砍伐雨林，攻擊原住民。

曾於2004年造訪塔納魯的國際存活人權組織調查主任華森（Fiona Watson）說：「隨著他的死去，完成了對這個原住民族的種族滅絕。這確實是種族滅絕：渴望土地和財富的牧人，故意消滅了整個民族。」

根據最新政府數據，人口2.12億的巴西有約80萬名原住民，分屬於超過300個不同民族。其中超過半數居住於亞馬遜雨林，許多原住民因為他們賴以維生的自然資源遭到非法開拓而面臨生存危機。

在巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的治理下，亞瑪遜雨林的砍伐面積在2022年上半期創下新高。

巴西國家太空署（INPE）估計，2020年8月到2021年7月減縮的森林面積為1萬3235平方公里，是自2005到2006年1萬4286平方公里森林遭砍伐以來，最大的減縮面積。

巴西今年即將舉行總統大選，民調落後的波索納洛鼓勵在保護區進行農耕和採礦活動，引發環保人士不滿。