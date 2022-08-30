面對國際政經情勢變局、提升台灣資本市場競爭力，金管會證期局領軍宣示出招！證期局局長張振山30日指出，近來新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、聯準會升息、通膨升溫持續影響全球，我國資本市場面臨國際政治經濟情勢變動，有必要於現有資本市場藍圖等基礎下，強化「創新、韌性及永續」等面向。

證交所總經理簡立忠指出，證交所將朝「建構ESG生態系」、「強化外國證券複委託服務及管理」、「推動資安防護升級暨大數據專案」、「積極推動及活化創新板」等四方向升級。

簡立忠表示，近年國人投資布局海外增加，複委託開戶戶數及成交金額均逐年成長，2021年複委託開戶數達304.9萬戶，全年複委託交易總額高達4.32兆元，參考國外對投資人海外投資有價證券之權益保障措施，建構外國證券複委託服務管理平台有其必要性，除可增加證券商業務多元化發展外，更可對國人海外資產保全更加落實，證交所將協同集保結算所、證券商公會共同秉持推動國內證券商走向國際、保障國人資產安全並提升交易效率、建置適當管理機制落實券商風險控管等為原則辦理此業務。

櫃買中心總經理李愛玲指出，會從「建立具國際競爭力之永續發展債券市場」、「扶植數位雲端服務公司」、「利用數位科技提升市場管理效能」、「提供發行人便捷之作業方式」四方向來加強。

李愛玲表示，目前已有113檔永續發展債券上櫃，發行餘額為新台幣3,372億元，自2017年制度推出以來發行金額年複合成長率高達50％。未來持續推動永續發展專項資金債券（綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券）及「可持續發展連結債券（SLB）」，以支持企業永續轉型，同時相關制度接軌國際並積極進行國際連結與合作，期能強化市場透明度與國際能見度，進而拓展市場國際參與者。

集保董事長朱漢強則指出，集保因為「不守常規」而有創新，因為「多管閒事」所以有學習成長機會。有五大願景，包括：建置境內基金集中清算平台、發展股務服務、接軌ESG永續投資趨勢、推出複委託跨境保管服務、強化資安韌性。

期交所總經理周建隆則指出，建置客製化契約交易平台、擴大店頭衍生性商品結算規模、推出期貨風控防衛機制2.0、建置期貨市場ESG資訊平台。

周建隆表示，期交所2022年7月25日起正式開辦業務並推出結算會員間新臺幣利率交換契約（IRS）集中結算，目前已有11家結算會員，規劃2023年6月結算商品進一步擴大至客戶端IRS及新臺幣無本金交割遠期外匯契約（NDF），會員預計增加至23家；未來將陸續增加結算商品，並積極爭取國外合格集中結算機構（QCCP）資格認可，提升國際能見度。