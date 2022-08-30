英國皇家海軍威爾斯親王號(HMS Prince of Wales,R09)航空母艦原本計畫前往美國進行演習，結果出港後不久就發生故障，只能一瘸一拐地返回。

商業內幕(Business Insider)報導，耗資35億美元(約1064億新台幣)的威爾斯親王號，是伊麗莎白級(Queen Elizabeth-class)的2號艦，排水量達到6.5萬噸，是皇家海軍有史以來最大型的軍艦，被視為「振興皇家海軍的王牌」，從2022 年 1 月以來，一直擔任北約指揮艦的角色，可見對它的重視。

威爾斯親王號原本預計前往美國、加拿大和加勒比海的港口訪問與演習，結果從母港樸茲茅斯出航後不久，就發現動出系統故障，現在還在南海岸不遠處。據獨立新聞和分析網站Navy Lookout報導，皇家海軍已派出潛水員到大軸附近查看，有可能是螺旋槳損壞，不過還未得到證實。

網站稱，航母剛出港後，拍攝的紀念照片就顯示只有左舷有尾流，表明右舷推力出現問題。除非這個問題能夠在海上解決，否則它可能必須前提前進入蘇格蘭羅賽斯(Ros Fhìobh,)的乾船塢。

威爾斯親王號於2019年服役，其間遇到好幾次的故障問題，比如在2020年底，它的機艙持續漏水，電氣室被海水淹沒導致損壞後，在樸茨茅斯花了8個月的時間修復，在服役的頭兩年，在海上航行的時間不到 90 天。

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