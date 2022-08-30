民眾黨新竹市長參選人高虹安30日指新竹市果菜批發市場建物、設施老舊，應加快啟動搬遷。對此，新竹市政府30日表示，市府累積投入逾5千萬持續升級果菜市場，目前也已完成搬遷可行性分析及先期規畫。

針對果菜市場搬遷問題，高虹安30日提到卸貨碼頭、冷鏈設施不夠完善，卸貨時造成交通大打結等，她也承諾，當選市長後要啟動果菜市場遷建。

市府30日表示，自2015年起爭取經費，持續投入逾5千萬，改善果菜市場周邊環境，包含建築物耐震補強、外牆拉皮、消防設備改善、周邊人行道改善、廁所改善及屋頂防水等，今年更獲農委會補助200多萬元，更新地下室冰水主機及電力設備擴充。

至於果菜市場遷建案，市府都發處也說明，依據「新竹市千甲車站及關埔北側非都市發展用地整體開發可行性委託技術服務案」，已擇定「頭前溪二期都市計畫農產物流批發專用區」畫定「物流倉儲園區」。

都發處指出，基地位於公道五路三段道路北側，面積約3.8公頃，待頭前溪一期擴大都計案經內政部都委會審定後，再辦理都市計畫相關程序。

另外，有關攤商使用地下1樓空間，有其歷史背景與現況需求，在顧及攤商營業需求下，已依循「現有承銷人退租後就不再出租」的方式逐步處理，以兼顧攤商民生。