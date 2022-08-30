第13屆金漫獎入圍名單於今（30）日揭曉，總計有211件作品報名參賽，歷經初審及複審後，共有24件作品入圍，並由大塊文化董事長郝明義獲得特別貢獻獎。

評審團表示，郝明義1978年起從事出版業，1989年創立《星期漫畫週刊》，提供台灣原創漫畫發表平台，發掘、培育眾多優秀漫畫作者及作品，如麥人杰《天才超人頑皮鬼》、陳弘耀《一刀傳》等，並以「馬利」為筆名擔任漫畫編劇，與鄭問合作《阿鼻劍》漫畫；1996年創立大塊文化，積極引進歐美漫畫作品，並持續為資深及新銳創作者提供舞台，如出版2021年金漫獎特別貢獻獎得主任正華之經典作品、獲義大利波隆那拉加茲獎的阿尼默《小輓》等，為台灣漫畫開創新格局。

針對其他獎項，評審團表示，本屆作品整體水準優秀，作品類型、發表平台多元，除題材融入手遊、電競、網紅等有趣元素外，亦有不少充滿想像力或展現跨域野心的作品，可見台灣漫畫已逐漸成熟並朝向多元方向發展。

「漫畫新人獎」入圍作品在故事內容、想像力、情感塑造各有所長，亦極具IP延展潛力；「漫畫編輯獎」入圍者呈現「心細溝通、點燃創作」的編輯關鍵能力，與漫畫家協力耕耘出具可讀性的作品；「跨域應用獎」入圍作品勇於衝破漫畫框格，類型涵蓋動畫、有聲故事、展覽與遊戲等；「年度漫畫獎」則逐漸擺脫類型框架，融合社會議題，時代印象與本土文化，能脫穎而出者，在技術與內容上都有過人的特質。

文化部指出，本屆金漫獎新增入圍獎金，每名入圍者可得獎金1萬元（獲獎者不重複頒發入圍獎金）；特別貢獻獎原為榮譽獎項，為顯揚其對漫畫產業之付出，自本屆起新增獎金15萬元，期盼實質鼓勵入圍者及彰顯特別貢獻獎殊榮，總獎金由245萬元提升至275萬元。

文化部表示，後續將評選出「年度漫畫獎」得獎者6名，其他獎項得獎者1名，並自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主，得獎名單將於10月6日頒獎典禮現場公布。