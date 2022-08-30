愛吃美食又不喜歡運動的全球首富馬斯克（Elon Musk），日前被媒體捕捉到，曬出一身肥肉在希臘度假，不甩父親「老馬斯克」在節目上暗酸該吃減肥藥鏟肉，照自己的步調過大老闆生活。不過週日卻在推特詔告粉絲「成功減重9公斤」，更不藏私分享秘訣。

My day is now ruined after a shirtless Elon Musk just popped up on the timeline from some yacht in Mykonos so now you have to see it too pic.twitter.com/i0K6aOHBK5 — Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) July 18, 2022

Here’s Elon Musk on his luxury yacht in Mykonos. Best caption wins.



(Credit: ThePhotOne/BACKGRID) pic.twitter.com/krtzNxpSbd — Jo 🌻 (@JoJoFromJerz) July 18, 2022

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，51歲的馬斯克坦然面對不完美，自知肥胖問題，曾說「我不喜歡運動，但為了保持最好狀態，必須這麼做…」。就連親生父親「老馬斯克」埃羅爾（Errol Musk）都直言不諱說「他飲控很糟糕」，忙碌事業同時兼顧體態，實在不容易。然而，周日他在個人推特寫下，「在友人的推薦下，我正在實施間歇性斷食，感覺更健康了…」

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

貼文更提到，減重有成都要歸功於一款健身飲食追蹤APP「零」(Zero)，大讚它是超棒的工具，透過間歇性斷食改善體內新陳代謝。目前也有配合一些重訓，至今已經剷除9公斤(20磅)爛肉。

上月，他遠赴希臘登上遊艇之旅，脫掉上衣露出一身肥肉，看的出來心情和身材一樣「鬆」，照片曝光引來許多酸民調侃。對此，本人絲毫沒有走心，打冷場說道「對我來說，其實是一種動力，吃得健康和勤奮訓練」。